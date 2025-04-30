Flappy Dunk APK, Android telefonda ücretsiz oynayabileceğiniz zıplamaya dayalı beceri oyunu.

Erkan Calp - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Flappy Dunk APK, basit görsel ve oynanış sunmasına rağmen bağımlılık yapan Android oyunları arasında. Zaman geçirmek, kafa dağıtmak için harika bir oyun. Tek dokunuş kontrol mekanizmasıyla da mekan fark etmeksizin her yerde rahatlıkla oynayabileceğiniz türde. Beceri gerektiren bu oyunda amaç; topu çemberden geçirmek.

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Oyunda puan toplamak için basketbol topunu mümkün olduğunca fazla sayıda çemberden geçirmeniz gerekiyor. Oyunun bir sonu yok, biriyle kapışmıyorsunuz; tek rakibiniz kendiniz. Basketbol topunu zıplatmak için ekrana sıklıkla dokunuyorsunuz. Çembere yaklaştığınızda da son dokunuşu yapıyorsunuz. Yalnız topun çemberden geçmesi için zamanlamanızın harika olması gerekiyor. Top çemberin köşelerine değip düşerse kaldığınız yerden değil, sil baştan başlıyorsunuz.