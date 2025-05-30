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Twist APK

Twist APK

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 35
  • DOSYA BOYUTU 60 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Microsoft Corporation
  • İndir

Twist uygulamasıyla Android cihazlarınız üzerinden iş, okul veya herhangi bir grupla kolay bir şekilde iletişim kurabilirsiniz.

Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

Twist APK uygulamasıyla Android cihazlarınız üzerinden iş, okul veya herhangi bir grupla kolay bir şekilde iletişim kurabilirsiniz. İş, okul veya herhangi bir toplulukla birlikte çalışıyorsanız, bir konu üzerine tüm takımın konuşmalarını tek bir yerde organize eden Twist uygulamasını mutlaka kullanmalısınız.

Gerçek zamanlı sohbetin aksine, konuya göre düzenlenmiş konuşmaları tutan uygulamada böylece iletişim kopukluklarının da önüne geçebilirsiniz. Takım içi iletişim konusunda hizmet veren Slack uygulamasıyla benzerlik gösteren Twist’in bu uygulamaya alternatif olarak kullanılabileceğini düşünüyoruz.

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Anlık mesaj özelliğiyle birlikte grup konuşmalarının dışında herhangi bir kişiye özel mesaj da gönderebileceğiniz Twist uygulamasını kullanarak sadece sizi ilgilendiren konuşmalardan haberdar olarak işlerinizi daha verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.

Siz de Twist APK indirin ve iş, okul ve grubunuzla iyi bir iletişim kurun!

Twist Uygulamsı Özellikleri

  • Ekip konuşmalarını tek bir yerde tutma,
  • Kanallarda tartışmalar düzenleme,
  • İşlerinizi ekiple birlikte yönetebilme,
  • Özel mesaj gönderebilme,
  • Dosya ekleme, önceki konuşmaları arama.