Twist APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 35
- DOSYA BOYUTU 60 MB
- Üretici Microsoft Corporation
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Twist uygulamasıyla Android cihazlarınız üzerinden iş, okul veya herhangi bir grupla kolay bir şekilde iletişim kurabilirsiniz.
Twist APK uygulamasıyla Android cihazlarınız üzerinden iş, okul veya herhangi bir grupla kolay bir şekilde iletişim kurabilirsiniz. İş, okul veya herhangi bir toplulukla birlikte çalışıyorsanız, bir konu üzerine tüm takımın konuşmalarını tek bir yerde organize eden Twist uygulamasını mutlaka kullanmalısınız.
Gerçek zamanlı sohbetin aksine, konuya göre düzenlenmiş konuşmaları tutan uygulamada böylece iletişim kopukluklarının da önüne geçebilirsiniz. Takım içi iletişim konusunda hizmet veren Slack uygulamasıyla benzerlik gösteren Twist’in bu uygulamaya alternatif olarak kullanılabileceğini düşünüyoruz.
Twist APK İndir
Anlık mesaj özelliğiyle birlikte grup konuşmalarının dışında herhangi bir kişiye özel mesaj da gönderebileceğiniz Twist uygulamasını kullanarak sadece sizi ilgilendiren konuşmalardan haberdar olarak işlerinizi daha verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.
Siz de Twist APK indirin ve iş, okul ve grubunuzla iyi bir iletişim kurun!
Twist Uygulamsı Özellikleri
- Ekip konuşmalarını tek bir yerde tutma,
- Kanallarda tartışmalar düzenleme,
- İşlerinizi ekiple birlikte yönetebilme,
- Özel mesaj gönderebilme,
- Dosya ekleme, önceki konuşmaları arama.
Twist
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 14
- DOSYA BOYUTU 63 MB
- Üretici Microsoft Corporation
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Twist, iki ayrı fotoğrafınızı birleştirerek sosyal ağlarda hızlıca paylaşabildiğiniz bir iOS uygulaması.
Twist, iki ayrı fotoğrafı tek bir fotoğrafta birleştirmenize ve bu fotoğrafları sosyal mecralarda paylaşmanıza izin veren bir iOS uygulaması. Microsoft Garage tarafından geliştirilen ve iPhone ve iPad kullanıcılarının ücretsiz olarak indirip kullanabildikleri uygulama özellikle sosyal ağlarda sıklıkla fotoğraf paylaşanların hoşlarına gidecektir.
Sosyal ağlarda vakit geçirmeyi seviyorsanız “öncesi ve sonrası” etiketlerini içeren fotoğraflara mutlaka rastlamışsınızdır. Twist uygulaması ile bu fotoğrafları hazırlamanız saniyelerinizi almıyor. İnternetten bulduğunuz veyahut kendi telefonunuzda olan iki fotoğrafı aktarıp birleştirebiliyor ve dilediğiniz yazıyı ekleyerek paylaşabiliyorsunuz. “Bizde onlarda”, “öncesi sonrası”, “Keşke böyle olsaydı ama böyle” gibi ifadeler içeren eğlenceli fotoğraflar hazırlamayı seviyorsanız Twist işinizi görecektir. Unutmadan, uygulamayı kullanabilmek için bölge değişimi yapmanız gerekiyor.