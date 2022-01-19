Stickman Dismounting APK ragdoll fiziğiyle güldüren süper eğlenceli çöp adam oyunu. Stickman Dismounting Android telefonlarda ücretsiz oynanabilir.

Erkan Calp - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Stickman Dismounting APK, fizik tabanlı ilginç bir oynanışa sahip çöp adam oyunu. Şimdiye kadar yapılmış en orijinal yok etme/yıkma-dökme oyunlarından biri diyebilirim. Çöp adam karakterinizi bir araçtan fırlatıyor ve güldüren ragdoll fiziğiyle ekrandan adeta uçuşunu izliyorsunuz. Tamamlanması gereken çeşitli zorluklar içeren birçok bölüm sizi bekliyor.

Stickman Dismounting APK İndir

Stickman Dismounting APK Android oyunu, harika iki boyutlu görseller sunuyor. 2 boyutlu bağımsız görüntülerle hafif 3 boyutlu ortamların karışımına sahip Unity motorunda çalıştığı için şimdiye kadar yapılmış en iyi görünümlü çöp adam oyunlarından biri. Griler, gölgeler, dokular, bu kadar güzel durabilir.

Oyun, ragdoll sistemiyle kendisine çekiyor, ekran başına kilitliyor. Harika hissedilen fizikler sayesinde bugüne kadarki en iyi ragdoll oyunlarından biri. Çöp adamın vücudunda beliren kırmızı işaretler, hangi uzuvlarının darbe aldığını görmenizi sağlıyor.

Oyunda zorluklar asla bitmiyor. Bitirilmesi gereken yüzlerce bölüm var. Farklı ragdoll sonuçlarıyla deneyimlemek istiyorsanız bitirmiş olsanız dahi tekrar oynayın. Her bölümde farklı bir araç var. Bir aşamada jeep bile kullanıyor, başka bir aşamada kaykayla yokuş aşağı gidiyorsunuz. Bölümler zorlu olduğundan tahmin edilemiyor.

Stickman Dismounting Oyna

Benzersiz aktif ragdoll fizik sistemi

Eğlenceli ses efektleri

Birden fazla bölüm

Birden fazla araç

Seviye özelleştirme için birden fazla yardımcı

Kaydetme ve paylaşma seçeneğiyle tekrar sistemi

Fizikleriyle etkileyici çöpten adam oyununda harika numaralar yapacak, duvarlara çarpacak, kemikleri kıracak, araçları paramparça edecek ve çok eğleneceksiniz.