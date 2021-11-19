Robbery Bob APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 51.00 MB
- Üretici Deca_Games
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Robbery Bob APK Android oyunda bir hırsızın yerine geçiyorsunuz. Gizlilik esaslı oyunları seviyorsanız Robbery Bob'u oynamalısınız.
Robbery Bob APK, Android özelinde değil, mobil platformda en çok oynanan gizlilik esaslı oyun. Hırsızlık oyununda yolunu değiştirmeye kararlı sinsi bir hırsız olan Bob olarak oynuyorsunuz. Bob’un suç hayatından kurtulmadan önce birkaç son iş yapması gerekiyor. Ona yardım edebilir misiniz?
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Efsanevi hırsızla tanışın. İyi kalpli hırsız Bob olarak oynayın. Bob, artık hırsızlığı bırakmak istiyor ancak suç hayatından çıkmasına izin verilmeden önce birkaç son işe zorlanıyor. Robbery Bob, sizi lüks villalar ve muhafızlar, köpekler ve başka düşmanlarla dolu bulmacalara götürüyor. Eğlenceli ve mizah dolu macerada cepleriniz ganimetlerle dolacak. Oynaması ücretsiz!
Süper hızlı: Her aşamada ganimeti geri alırken güvenlik görevlilerini, sakinleri ve uyuyan buldogları gizlice geçin. Zor durumlardan kurtulmak, açığa çıkmamak için ninja benzeri becerilerinizi kullanın.
Farklı haritaları keşfedin: Yerel mahalleden şehir merkezine ve hatta gizli laboratuvarlara sokacak görevler sizi bekliyor. Her birinde mükemmel olabilir misiniz?
Ganimet için oynayın: Bob, gizli belgelerden eski kıyafetlere ve her zaman bulunması zor televizyon kumandalarına kadar her şeyi toplamak zorundasınız.
Suç eğlenceli eski bir oyundur: Komik animasyonlar, eğlenceli senaryo ve gerçekten dolambaçlı anlatım içeren komik hikayeye kendinizi kaptırın.
- 100’den fazla zorlu bölümde evlere, dükkanlara ve başka yerlere girerken yakalanmaktan kaçının.
- Yolunuzdaki tuzaklardan kaçmak ve mevcut tüm ganimeti bulmak için becerilerinizi kullanın.
- Gizli belgelerden eski kıyafetlere kadar her şeyi alın. Bulunması zor TV uzaktan kumandalarını almayı unutmayın.
- Komik animasyonlar ve gerçekten dolambaçlı anlatımla tamamlanmış sürükleyici bir komik hikaye
- Bob’u havalı kıyafetlerle özelleştirin.
Robbery Bob
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 670
- DOSYA BOYUTU 79.70 MB
- Üretici Deca_Games
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Robbery Bob Free, iPhone ve iPad için hazırlanmış eğlenceli bir beceri oyunu.
Robbery Bob, genel amaç olarak pek tavsiye edilecek bir anlayışa sahip olmasa da oyunun eğlence amaçlı olduğunu düşünürsek oldukça eğlenceli bir yapım.
Cezaevinden daha önce işlediği suçtan dolayı cezasını çeken Rob'un oradan kurtarılması ve kurtaran kişinin istediği şekilde hırsızlık yapmaya başlamasıyla ortaya çıkan macera, oyunun grafikleri, genel kurgusu ve oyun içi sesleriyle son derece eğlenceli bir yapıya bürünüyor.
Öncelikle evlere girerek bazı eşyaları çalan karakter daha sonra şehre iniyor ve bir hayli iddialı maceralara atılıyor.