Robbery Bob APK Android oyunda bir hırsızın yerine geçiyorsunuz. Gizlilik esaslı oyunları seviyorsanız Robbery Bob'u oynamalısınız.

Erkan Calp - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Robbery Bob APK, Android özelinde değil, mobil platformda en çok oynanan gizlilik esaslı oyun. Hırsızlık oyununda yolunu değiştirmeye kararlı sinsi bir hırsız olan Bob olarak oynuyorsunuz. Bob’un suç hayatından kurtulmadan önce birkaç son iş yapması gerekiyor. Ona yardım edebilir misiniz?

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Efsanevi hırsızla tanışın. İyi kalpli hırsız Bob olarak oynayın. Bob, artık hırsızlığı bırakmak istiyor ancak suç hayatından çıkmasına izin verilmeden önce birkaç son işe zorlanıyor. Robbery Bob, sizi lüks villalar ve muhafızlar, köpekler ve başka düşmanlarla dolu bulmacalara götürüyor. Eğlenceli ve mizah dolu macerada cepleriniz ganimetlerle dolacak. Oynaması ücretsiz!

Süper hızlı: Her aşamada ganimeti geri alırken güvenlik görevlilerini, sakinleri ve uyuyan buldogları gizlice geçin. Zor durumlardan kurtulmak, açığa çıkmamak için ninja benzeri becerilerinizi kullanın.

Farklı haritaları keşfedin: Yerel mahalleden şehir merkezine ve hatta gizli laboratuvarlara sokacak görevler sizi bekliyor. Her birinde mükemmel olabilir misiniz?

Ganimet için oynayın: Bob, gizli belgelerden eski kıyafetlere ve her zaman bulunması zor televizyon kumandalarına kadar her şeyi toplamak zorundasınız.

Suç eğlenceli eski bir oyundur: Komik animasyonlar, eğlenceli senaryo ve gerçekten dolambaçlı anlatım içeren komik hikayeye kendinizi kaptırın.