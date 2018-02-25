Herkes Kazanır uygulamasıyla iOS cihazlarınızdan katılacağınız canlı yarışmadan puan kazanabilir ve bu puanları nakite dönüştürebilirsiniz.

Akıllı telefonlarınızdan para kazanma imkanı sunan Herkes Kazanır uygulaması, genel kültürüne güvenen kullanıcıların mutlaka denemesi gereken türden bir uygulama diyebilirim. Haftanın belli günlerinde canlı olarak yapılan yarışmada toplamda 10 soru soruluyor ve bu soruların tamamını bilen kullanıcılara para ödülü veriliyor. Soruların puanlama sistemi ise tamamen doğru bilen kişi sayısına göre değişiyor. Yani bir sorunun doğru cevabını ne kadar fazla kişi bilirse, kazanacağınız puan da o kadar az oluyor.

Uygulamada bulunan görevleri tamamlayarak joker de kazanabileceğiniz Herkes Kazanır uygulamasında, bu jokerleri canlı yarışmada kullanarak yarışmaya devam edebilmeniz mümkün hale geliyor. Her yarışma sonunda kazandığınız puanlar Qapel’e dönüştürülüyor ve hesabınızda biriken Qapel’ler, fastpay hesabınıza nakit olarak aktarılıyor. Yarışmada sorulan sorular giderek zorlaştığından, Yarışmaya Hazırlan bölümünü kullanarak pratik yapabilmeniz de mümkün. Eğer siz de bilginize güveniyorsanız, Herkes Kazanır uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.