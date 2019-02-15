İndir 82.30 MB
Hermes: KAYIP 3.5 (ios)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Macera ve RPG
  4. Hermes: KAYIP - iPhone İçin Türk Yapımı Macera - Rol Yapma Oyunu

Hermes: KAYIP

3.5
ios
Hermes: KAYIP
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Erkan Calp
Erkan Calp -

Gerçek olaylardan esinlenerek kurgulanmış hikaye, 20 farklı son!

Hermes: KAYIP, seçimlerinizle karakterin kaderini belirlediğiniz, verdiğiniz kararlara bağlı farklı sonlarla karşılaştıran bir mobil macera rol yapma oyunu. Türk yapımı mobil oyunda karakterin sorduğu sorulara yanıtlar vererek hikayede ilerliyorsunuz. Soruyu yanıtlamadan önce iki kere düşünmelisiniz. Geri dönüşünüz yok!

App Store 2018’in en popüler oyunları listesindeki tek rpg oyunu olan Hermes: KAYIP, diyaloglarla ilerleyen karanlık temalı macera oyunu. Türk yapımı ve tamamen Türkçe olan oyunda hafızasını yitirmiş ve nerede olduğunu bilmeyen birine yardım ediyorsunuz. Tek umudu sizsiniz. Mesajlarına vereceğiniz yanıtlar önemli. Kararınız, yaralanmasına yol açabilir, hayatını kaybetmesine sebebiyet verebilir.

Hermes: KAYIP Özellikleri:

  • Seçimleriniz onun kaderi olacak!
  • Bağlantı kurabildiği tek kişi sizsiniz.
  • Seçimlerinize göre farklı sonlarla karşılaşacaksınız.
  • Yolu mesajlarınız belirleyecek.

 

DEVAMINI OKU

YORUMLAR

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

iPhone Hücresel Veri İndirme Sınırını Kaldırma (150 MB Üstü Oyunları İndirin!) NASIL YAPILIR iPhone Hücresel Veri İndirme Sınırını Kaldırma (150 MB Üstü Oyunları İndirin!)
Türk Telekom Mobil İnternet Ayarları Nasıl Yapılır? NASIL YAPILIR Türk Telekom Mobil İnternet Ayarları Nasıl Yapılır?
Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar (Dev Liste) LİSTELER Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar (Dev Liste)
Oyun Bilgisayarında Olması Gereken Programlar OYUN Oyun Bilgisayarında Olması Gereken Programlar
En İyi Ücretsiz Online Aksiyon Oyunları - Dev Liste OYUN En İyi Ücretsiz Online Aksiyon Oyunları - Dev Liste
İnternet Bağlantısına İhtiyaç Duymadan Oynayabileceğiniz En İyi 10 Android Oyunu LİSTELER İnternet Bağlantısına İhtiyaç Duymadan Oynayabileceğiniz En İyi 10 Android Oyunu