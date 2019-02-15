Hermes: KAYIP, seçimlerinizle karakterin kaderini belirlediğiniz, verdiğiniz kararlara bağlı farklı sonlarla karşılaştıran bir mobil macera rol yapma oyunu. Türk yapımı mobil oyunda karakterin sorduğu sorulara yanıtlar vererek hikayede ilerliyorsunuz. Soruyu yanıtlamadan önce iki kere düşünmelisiniz. Geri dönüşünüz yok!

App Store 2018’in en popüler oyunları listesindeki tek rpg oyunu olan Hermes: KAYIP, diyaloglarla ilerleyen karanlık temalı macera oyunu. Türk yapımı ve tamamen Türkçe olan oyunda hafızasını yitirmiş ve nerede olduğunu bilmeyen birine yardım ediyorsunuz. Tek umudu sizsiniz. Mesajlarına vereceğiniz yanıtlar önemli. Kararınız, yaralanmasına yol açabilir, hayatını kaybetmesine sebebiyet verebilir.

Hermes: KAYIP Özellikleri: