Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla oynayabileceğiniz ve macera dolu anlar yaşayabileceğiniz Hidden Object - Living Legends: Beasts of Bremen, kayıp eşyaları arayarak ipuçları toplayabileceğiniz ve gizemli mekanlarda dolaşarak sır dolu olayları çözebileceğiniz benzersiz bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve kaliteli ses efektleri oyun tutkunlarına eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, ürkütücü mekanlarda gezinerek gizli nesneleri bulmak ve sır dolu olayları araştırarak gün yüzüne çıkartmaktır. Oyunda, bir müzikalde kemanıyla konser veren ablanızın kaybolması üzerine atılacağınız macera dolu bir serüvenden bahsediliyor. Sis bulutları bir anda üzerinize çöker ve etrafta korkunç hayvanlar gezmeye başlar. Bunun üzerine kolları sıvar ve ablanızı aramaya başlarsınız.

Oyun içerisinde birçok şüpheli karakter ve onlarca farklı kayıp nesne yer almaktadır. Bulmacalar çözerek ve eşleştirmeler yaparak ipuçları toplayabilirsiniz. Böylece seviye atlayabilir ve yeni mekanların kilidini açabilirsiniz.

Macera oyunları arasında kendisine yer bulan ve geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Hidden Object - Living Legends: Beasts of Bremen, sürükleyici özellikte benzersiz bir oyundur.