Hockey All Stars, iOS özelinde değil, mobil platformda ücretsiz indirilebilir en iyi grafiklere sahip buz hokeyi oyunu. Boyutuna göre şaşırtıcı görseller sunan buz hokeyi oyununda sadece hızlı maçlara katılıyorsunuz. Kendi hokey takımınızı kurup liglerde yükselmeye çalışıyorsunuz. Kış spor oyunlarını seviyorsanız, tavsiye ederim.

iPhone’da da iPad’de de keyifli oynanış sunan buz hokeyi oyununda sadece kendi yıldız, rüya takımınızla oynuyorsunuz. Hangi takımı alayım? düşüncesine girmeden, kendi yıldız oyuncularınızı topladığınız takımınızla sezona başlıyorsunuz. Oyunculardan takımın formasının rengine kadar tüm detaylarla siz uğraşıyorsunuz. Antrenmanlar ve oyuncu kartlarıyla takımınızı güçlendiriyorsunuz.

Hockey All Stars Özellikleri: