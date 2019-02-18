İndir 283.40 MB
Hockey All Stars 1.2.5 (ios)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Oyunlar
  4. Spor
  5. Hockey All Stars - iPhone ve iPad İçin Buz Hokeyi Oyunu

Hockey All Stars

1.2.5
ios
Hockey All Stars
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Erkan Calp
Erkan Calp -

Kendi rüya buz hokeyi takımınızı kurun.

Hockey All Stars, iOS özelinde değil, mobil platformda ücretsiz indirilebilir en iyi grafiklere sahip buz hokeyi oyunu. Boyutuna göre şaşırtıcı görseller sunan buz hokeyi oyununda sadece hızlı maçlara katılıyorsunuz. Kendi hokey takımınızı kurup liglerde yükselmeye çalışıyorsunuz. Kış spor oyunlarını seviyorsanız, tavsiye ederim.

iPhone’da da iPad’de de keyifli oynanış sunan buz hokeyi oyununda sadece kendi yıldız, rüya takımınızla oynuyorsunuz. Hangi takımı alayım? düşüncesine girmeden, kendi yıldız oyuncularınızı topladığınız takımınızla sezona başlıyorsunuz. Oyunculardan takımın formasının rengine kadar tüm detaylarla siz uğraşıyorsunuz. Antrenmanlar ve oyuncu kartlarıyla takımınızı güçlendiriyorsunuz.

Hockey All Stars Özellikleri:

  • Hızlı tempolu maçlar
  • Buz hokeyi takımı kurma
  • Oyuncu antrenmanı
  • Sezon mücadelesi
  • Toplanabilir oyuncu kartları

 

DEVAMINI OKU

YORUMLAR

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İnternet Bağlantısına İhtiyaç Duymadan Oynayabileceğiniz En İyi 10 Android Oyunu LİSTELER İnternet Bağlantısına İhtiyaç Duymadan Oynayabileceğiniz En İyi 10 Android Oyunu
PUBG Mobil Oyunu Android ve iOS Cihazlara Nasıl İndirilir? NASIL YAPILIR PUBG Mobil Oyunu Android ve iOS Cihazlara Nasıl İndirilir?
Android İçin En İyi 10 Savaş Oyunu LİSTELER Android İçin En İyi 10 Savaş Oyunu
Bilim İnsanları: Dünya 2030 Yılında Buz Devrine Girebilir İNTERNET Bilim İnsanları: Dünya 2030 Yılında Buz Devrine Girebilir
Bilgisayar Oyunu Bağımlılığı Caiz Değil TEKNOLOJİ Bilgisayar Oyunu Bağımlılığı Caiz Değil
PUBG Mobil Oyunu Android İçin Çıktı, Hemen İndirin! OYUN PUBG Mobil Oyunu Android İçin Çıktı, Hemen İndirin!