Hockey Showdown

Mobil cihazınızda hokey maçlarına katılmak ister misiniz?

Dünyanın dört bir yanındaki popüler spor dallarından bir tanesi olan hokey şimdi de mobil platformu kasıp kavurmaya başladı.

Oynaması ücretsiz olarak iki farkı mobil platformda yayınlanan ve günümüzde 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen başarılı yapım, gerçekçi bir deneyim sunuyor.

Oyuncular internet bağlantısı olmadan onlarca farklı hokey maçına çıkacak, taktikler geliştirerek rakip takımları mağlup etmeye çalışacaklar.

Kendi oyuncumuzu geliştirebileceğimiz oyun içerisinde birbirinden farklı onlarca çevrimdışı turnuva da yer alacak. Bu turnuvalar oyunculara onlarca farklı ödül sunacak.

Buz pisti üzerinde basit kontroller sayesinde kalabilecek olan oyuncular hem heyecanlı hem de eğlenceli bir oynanış ile karşılaşacaklar.