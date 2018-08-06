Hungry Dragon, Ubisoft’un ejderhalı aksiyon arcade oyunu. Orta çağ temalı fantastik mobil oyunları seviyorsanız şiddetle tavsiye ederim. Animasyon filmleri kalitesinde grafikleri, serbest oynanışıyla harika bir ejderha oyunu bizlerle. Üstelik indirmesi de oynaması da ücretsiz!

Ubisoft’un mobil platforma çıkardığı birbirinden kaliteli oyunlarından biri Hungry Dragon. Adından da anlayacağınız üzere aç, sinirli mi sinirli bir ejderhanın yerini alıyorsunuz. İnsanlar, cüceler, cadılar, yaratıklar ve daha nice canlıyla dolu dünyadasınız. Gezilmedik köy, girilmedik orman, mağara, maden ocağı bırakmıyor, her şeyi, her canlıyı küle çeviriyorsunuz. Oyunun güzel yanı; belli bir noktaya gitme zorunluluğunuz yok, dilediğinizce uçabiliyorsunuz. Seçilebilir kendine özgü niteliklere sahip birçok ejderha var. Yakma ve ısırma güçlerini artırabiliyorsunuz.