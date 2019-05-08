Hyperball Legends, Rocket League gibi arabalarla oynanan futbol oyunu. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olmasıyla sevindiren online arabalı futbol oyunu, yerli mobil oyun geliştirici Good Job Games’e ait. Futbol sevmeyenleri bile kendisine çeken yapım, boyutuna göre oldukça kaliteli grafikler sunuyor. iPhone/iPad’inizde yeterli alan yok, hızlı eğlence dozu yüksek bir oyun arıyorsanız tavsiye ederim.

Sahada oyuncular yerine arabaların mücadele ettiği PC oyunu Rocket League’in mobile uyarlanan sürümlerinden biri. Sahada birebir maç yapabildiğiniz gibi ikiye iki veya üçe üç takımlar takımlar halinde de maç yapabiliyorsunuz. Sahada gol atmak bir yana arabaları topa doğru sürmek oldukça zor. Teke tek karşılaşmalarda gol atmak biraz daha basit ama size tavsiyem; takımlı kapışın. Sahada bir topun peşinde koşan onlarca arabalı maçlar çok daha zevkli oluyor. Unutmadan, maç süreleri uzun değil; durakta, otobüste, metroda, iş/okul arasında hızlıca oynayabileceğiniz türden eğlencelik oyunlardan.

Hyperball Legends Özellikleri