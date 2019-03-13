Idle Knights, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve eğlenceli bir mobil rol yapma oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm Idle Knights, eşsiz bölümleri ve zorlu atmosferiyle dikkat çekiyor. Becerilerinizi sınayabileceğiniz oyunda güçlü şövalyeler yetiştiriyor ve kıyasıya mücadele ediyorsunuz. Sürükleyici atmosferiyle dikkat çeken oyunda zevkli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Gelişmiş kontrol mekanizmasıyla da dikkatimizi çeken oyunda yeteneklerinizi açığa çıkarıyorsunuz. Aynı zamanda çevrimdışıyken de kendinizi geliştirebileceğiniz oyunda farklı karakterleri kontrol edebiliyorsunuz. Görsel açıdan bir hayli zengin içeriklerle donatılmış olan oyunda tam bir görsel şölen yer alıyor. Bu tarz oyunları seviyorsanız Idle Knights mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesidir.

Idle Knights oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.