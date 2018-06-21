IGTV, Instagram’da video içerik üreten ve Instagram’da video izlemeyi seven kullanıcılar için bir uygulama. Instagram hesabınıza giriş yaparak kullanabileceğiniz uygulamayla uzun süreli videolar yükleyebilir, hatta video üreticisiyseniz videolarınız izlendikçe para kazanabilirsiniz.

Instagram’a uzun video yüklemek isteyen standart kullanıcıların yanı sıra Instagram’dan gelir elde etmek isteyen markalar, şirketler, ünlü isimlerin kullanabileceği bir uygulama IGTV uzun adıyla Instagram TV. Tamamen ücretsiz ve Instagram hesabınıza giriş yaptığınızda doğrudan hali hazırda takip ettiğiniz hesaplardan gelen videolarla karşılaşıyorsunuz. 10 dakikadan 1 saate kadar olan videoların tümü dikey formatta ve tam ekran, siyah kenarlık olmadan görüntüleniyor. Videoları beğenebiliyor, yorum gönderebiliyor, Instagram Direct’te arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz. İçerik üreticisiyseniz YouTube’da olduğu gibi gelir elde edebiliyorsunuz.