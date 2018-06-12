1 milyondan fazla mobil oyuncu tarafından adeta bir tutku olarak oynanan Ire: Blood Memory, ücretsiz bir aksiyon oyunudur.

Hem İOS hem de Android platformunda ilgiyle oynanan mobil aksiyon oyunu içerikleri bakımından oyuncuları tatmin etmekle birlikte, yan görevleri ile de sürükeleyici bir yapıya sahiptir. Tenbirds tarafından geliştirilen ve yayınlanan mobil yapım, bünyesinde fantastik canavarların yanı sıra birbirinden zorlu düşmanlara sahiptir.

Çarpıcı grafiklerin yer aldığı yapımda, savaşacak, karakterimizi güçlendirecek ve daha güçlü rakipler ile karşı karşıya geleceğiz. Savaş esnasında bizlere sunulan görsel efektler de savaşın şiddetini destekler nitelikte olacak.

Oyun içerisinde karakterimizin özelliklerini artırabilecek, silah ve zırhını güçlendirebilecek ve ana görevler ile aksiyon dolu bir yapıya gireceğiz. Çeşitli savaş alanlarının yer aldığı yapımda, oyunculara geniş ve zengin içerik sunulacak. Son güncellemesini 5 Haziran’da alan yapım, sadece Android platformunda 1 milyondan fazla kez indirilmiştir. Oyunun İOS boyutunu da düşününce oldukça bir kitlenin oynadığı tahmin edilmektedir. Aksiyon dolu bu savaş dünyasında gerilim yüklü bir yapı sizleri bekliyor.