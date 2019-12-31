Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve ücretsiz olarak oynayabileceğiniz Iron Saga - Battle Mecha, birbirinden özel güçlere ve ilginç tasarımlara sahip onlarca karakter ile aksiyon dolu savaşlara katılacağınız sıra dışı bir oyundur.

Sürükleyici savaş senaryoları ve zorlu görevleri ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda amaç, farklı özelliklere ve silahlara sahip yüzlerce savaş kahramanı arasından dilediğinizi seçerek gerçek zamanlı savaşlara katılmak ve rakiplerinize diz çöktürerek ganimet toplamaktır.

Online platformda savaşarak dünyanın farklı bölgelerindeki güçlü oyuncularla karşılaşabilir ve aksiyona doyabilirsiniz. Savaş haritasını takip ederek zorlu görevlerde rol alabilir ve nefes kesen savaşlara katılabilirsiniz.

Oyunda savaşlarda kullanabileceğiniz 500’den fazla savaşçı karakter ve yüzlerce savaş aleti yer almaktadır. Ayrıca ürkütücü birçok savaş arenası ve ilginç yaratıklar bulunmaktadır.

Mobil platformda rol oyunları arasında bulunan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen Iron Saga - Battle Mecha ile ordunuzu kurarak rakiplerinizle birebir savaşarak aksiyona doyabilir ve yeni deneyimler edinebilirsiniz.