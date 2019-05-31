İstanbul’dan İzmir’e yapacağınız seyahatlerde otoyol üzerinde ihtiyaç duyabileceğiniz birçok özelliğe iOS cihazlarınıza yükleyeceğiniz İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu uygulamasından yararlanabilirsiniz.

İstanbul’da Osmangazi Köprüsü’nden başlayarak İzmir’de son bulan İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu üzerinde yapacağınız yolculuklarda size birçok avantaj sunan İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu uygulamasını kullanabilirsiniz. Güzergah üzerinde bulunan mola tesislerini harita üzerinden görüntülemenize olanak tanıyan İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu uygulamasında, ihlalli geçiş yapıp yapmadığınızı da sorgulayabiliyorsunuz.

HGS hesabınızın bakiyesini sorgulayabileceğiniz İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu uygulamasında, giriş ve çıkış noktalarınızı belirleyerek geçiş ücretlerinizi hesaplayabiliyorsunuz. Akaryakıt istasyonlarını görüntüleme, güzergah inceleme ve duyurular gibi özellikleri de kullanabileceğiniz İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri