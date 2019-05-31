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İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu 1.4.1 (ios)
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  4. İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu - iPhone ve iPad için Navigasyon Uygulaması

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu

1.4.1
ios
İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu
ÜCRETSİZ
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Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu uygulamasında geçiş ücreti öğrenme, ihlalli geçiş sorgulama ve daha birçok özellikten faydalanabilirsiniz.

İstanbul’dan İzmir’e yapacağınız seyahatlerde otoyol üzerinde ihtiyaç duyabileceğiniz birçok özelliğe iOS cihazlarınıza yükleyeceğiniz İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu uygulamasından yararlanabilirsiniz.

İstanbul’da Osmangazi Köprüsü’nden başlayarak İzmir’de son bulan İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu üzerinde yapacağınız yolculuklarda size birçok avantaj sunan İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu uygulamasını kullanabilirsiniz. Güzergah üzerinde bulunan mola tesislerini harita üzerinden görüntülemenize olanak tanıyan İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu uygulamasında, ihlalli geçiş yapıp yapmadığınızı da sorgulayabiliyorsunuz.

HGS hesabınızın bakiyesini sorgulayabileceğiniz İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu uygulamasında, giriş ve çıkış noktalarınızı belirleyerek geçiş ücretlerinizi hesaplayabiliyorsunuz. Akaryakıt istasyonlarını görüntüleme, güzergah inceleme ve duyurular gibi özellikleri de kullanabileceğiniz İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri

  • Güzergah üzerindeki mola tesisleri
  • İhlalli geçiş sorgulama
  • Geçiş ücreti hesaplama
  • HGS bakiye sorgulama
  • Benzin istasyonları görüntüleme
  • Güzergah inceleme
  • Güncel duyurular

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