İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu uygulamasında geçiş ücreti öğrenme, ihlalli geçiş sorgulama ve daha birçok özellikten faydalanabilirsiniz.
İstanbul’dan İzmir’e yapacağınız seyahatlerde otoyol üzerinde ihtiyaç duyabileceğiniz birçok özelliğe iOS cihazlarınıza yükleyeceğiniz İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu uygulamasından yararlanabilirsiniz.
İstanbul’da Osmangazi Köprüsü’nden başlayarak İzmir’de son bulan İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu üzerinde yapacağınız yolculuklarda size birçok avantaj sunan İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu uygulamasını kullanabilirsiniz. Güzergah üzerinde bulunan mola tesislerini harita üzerinden görüntülemenize olanak tanıyan İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu uygulamasında, ihlalli geçiş yapıp yapmadığınızı da sorgulayabiliyorsunuz.
HGS hesabınızın bakiyesini sorgulayabileceğiniz İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu uygulamasında, giriş ve çıkış noktalarınızı belirleyerek geçiş ücretlerinizi hesaplayabiliyorsunuz. Akaryakıt istasyonlarını görüntüleme, güzergah inceleme ve duyurular gibi özellikleri de kullanabileceğiniz İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.
Uygulama özellikleri
- Güzergah üzerindeki mola tesisleri
- İhlalli geçiş sorgulama
- Geçiş ücreti hesaplama
- HGS bakiye sorgulama
- Benzin istasyonları görüntüleme
- Güzergah inceleme
- Güncel duyurular
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