iTaksi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sunulan taksi çağırma uygulaması. Taksi ile sıklıkla yolculuk eden biriyseniz, nerede olursanız olun size en yakın taksiyi bulunduğunuz konuma hızlıca göndererek taksi arama derdinden kurtaran bu uygulama iPhone'unuzda kesinlikle olmalı. Yağmurda - çamurda taksi bekleme gibi durumlarla karşılaşmıyor, taksiniz çağırdığınız anda çok geçmeden ayağınıza kadar geliyor.

Sadece İstanbullulara özel taksi çağırma uygulamalarından biri olan iTaksi’de üç taksi seçeneğiniz var. Sarı taksi (açılış ücreti 4TL ve min. ücreti 10TL), turkuaz taksi (açılış ücreti 4.60TL ve min. ücreti 11.50TL) ve siyah taksi (açılış ücreti 8TL ve min. ücreti 20TL) tercih edebiliyorsunuz. Taksilerin tümüne güvenlik amacıyla - sesi kaydetmeyen - çift yönlü kamera yerleştirildiği iBB tarafından belirtiliyor. Yani hızlı aynı zamanda güvenli yolculuk hizmeti veriyor iTaksi.

Ücret ve süre hesaplama, favori adres belirleme, sürücü puanlama gibi taksi çağırma uygulamalarının çoğunda olan özellikleri sunan iTaksi, nakit, kredi kartı ve İstanbulkart ile ödeme seçeneği sunuyor.

iTaksi Özellikleri: