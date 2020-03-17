Jetpack Jumper, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir mobil oyundur. Oyunda en uzak mesafelere ulaşmak için mücadele ediyorsunuz.

Yeteneklerinizi sergileyip eşsiz bir deneyim yaşayabileceğiniz oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyor ve zevkli zaman geçirebiliyorsunuz. Renkli görsellerin ve sürükleyici atmosferin yer aldığı oyunda farklı atmosferlerde yeteneklerinizi sergiliyorsunuz. En uygun zamanlarda ekrana dokunmanız gereken oyunda en uzak noktaya ulaşarak rekor kırmaya çalışıyorsunuz.

Arkadaşlarınızla birlikte gerçek zamanlı olarak da oynayabileceğiniz oyunda birbirinden farklı karakterleri de kontrol edebiliyorsunuz. Eşsiz bir deneyim yaşayabileceğiniz oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız mutlaka denemeniz gereken oyunlardan bir tanesi diyebilirim.

Jetpack Jumper oyununu ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.