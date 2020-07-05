Johnny Trigger: Sniper

Hiç casus olmayı hayal ettin mi? Basit bulmacalar ile başlayın ve daha sonra bazı zorlu seviyelere ilerleyin! Oyun cephanesinde tonlarca silah seni bekliyor. Hepsini deneyin. Akıllıca kararlar verin. Bir hata yap ve düşmanlar seni yakalasın. Onlara bir şans verme.

Kusursuz bir suikast için becerilerini geliştirirken sırları ve hileleri ortaya çıkar. Hedefleri yok et, silah parçalarını topla ve en güçlü silahların kilidini açmak için taslakları tamamla. Dünyanın en iyi suikastçısı olmak için puanını yükselt ve rütbe atla. Yükseltmeler yap ve seni liderlik tablolarında zirveye taşıyacak daha zorlu ve hızlı mücadelelere katıl

Seviyeleri hızla atla ve düşmanları suratlarının ortasından ya da arkadan vur. Johnny Trigger'ın ana düşmanı büyük bir nükleer savaş başlığını saldırarak tüm dünyayı yok etme planı olan doktor. Bu karakter insanlığın son umudu olacak. Görevleri gizlice bitir ve en iyi deneyimin tadını çıkar.