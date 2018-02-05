Just Freeskiing, iOS platformunda görüp ücretsiz olduğuna şaşırdığım kayak oyunu. Kış sporlarına ilgi duyuyorsanız serbest stil kayma keyfini yaşatan, grafiklerinin yanı sıra animasyonlarıyla etkileyen bu oyunu beğeneceğinize eminim. 3D Touch desteği sunan iPhone’a sahipseniz oynarken çok daha fazla keyif alacaksınız.

Hem iPhone hem de iPad’de oynanabilen ücretsiz kayak oyunları arasından etkileyici görselleri, gerçekçi ve özgür oynanışı vermesiyle öne çıkan Just Freeskiing’de kayakçıların etkileyici hareketler sergilediği yarışlara katılıyorsunuz. Slopestyle, Halfpipe, Big-Air, Jibbing (Rails, Boxes) ve Backcountry katılabildiğiniz yarışlar arasında. Yarışlara girmeden eğitim bölümünü tamamlanmanızı öneririm. Dokunma ve kaydırmaya dayalı basit kontrol sistemi mevcut olsa da hareketleri en iyi şekilde yapabilmek için biraz alışmanız gerekiyor.

Just Freeskiing Özellikleri: