Aşçının ve müşterilerin tamamının sevimli minik kedilerden oluştuğu Kawaii Kitchen, farklı burgerler pişirerek müşterilerinizi memnun etmek için çaba göstereceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Basit ama eğlendirici grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyun severlere eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, hayalinizdeki restoranı açarak farklı tatlar keşfetmek ve müşterileriniz için birbirinden lezzetli burgerler hazırlamaktır. Çeşitli içecekler ve sandviçler hazırlayarak siparişleri zamanında yetiştirmeli ve para kazanarak yeni malzemelerin kilidini açmalısınız. Uygun malzemeleri bir araya getirerek lezzetli burgerler pişirebilir ve müşterilerinizin beğenisini toplayarak seviye atlayabilirsiniz. Stres giderici özelliği ve sürükleyici bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farklı burger ve içecek çeşidi yer almaktadır. Ayrıca seviye atladıkça kilidini açabileceğiniz birçok yeni malzeme bulunmaktadır. Siparişleri eksiksiz hazırlayarak müşterilerinizi memnun edebilir ve para kazandıkça farklı yiyecekleri satın alabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyunculara hizmet veren Kawaii Kitchen, ücretsiz oyunlar arasında yer alan kaliteli bir oyundur.