Kelime Oyunu ile iOS cihazlarınızdan kelime dağarcığınızı test edebilir ve keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Ali İhsan Varol’un sunduğu Kelime Oyunu yarışması, birçok kişi tarafından beğeniyle seyrediliyordu. Yarışmanın neredeyse birebir aynısını akıllı telefonlarınızda oynayabilmeniz için geliştirilen Kelime Oyunu’nda, 5 dakika içerisinde zorlu kelimeleri tahmin etmeniz gerekiyor. Kelimeleri tahmin ederken harf ipucu alabileceğiniz ve zamanı durdurarak tahminde bulunabileceğiniz oyunda, kelime puanlarınızı toplayarak yeni oyun modlarını açabilirsiniz.

Oyunu süre sıkıntısı olmadan oynamak isterseniz 50000 kelime puanı topladıktan sonra Süresiz Oyun modunun kilidini açabilirsiniz. Ek olarak 50000 puan daha topladığınızda ise Karışık Oyun modunun kilidini açabilirsiniz. 9800 olarak belirlenen en yüksek puanı geçebilmek için kendinizi sınayabileceğiniz Kelime Oyunu’nu iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.