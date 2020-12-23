Gardenscapes
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 231
- DOSYA BOYUTU 1566.72 MB
- Üretici Playrix
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Gardenscapes, oynanış videosu sosyal ağlarda sıkça çıkan popüler bulmaca oyunu
Gardenscapes, Playrix tarafından geliştirilen ücretsiz oynanabilir bulmaca oyunu. Simülasyon öğeleriyle geleneksel 3’lü eşleştirme mekaniklerini birleştiren oyun, mobil platformlarda oldukça popüler ve Windows bilgisayarlarda da oynanabiliyor.
Gardenscapes İndir
Playrix’in Scapes serisinin büyük ilgi gören ilk oyunu Gardenscapes’de bulmacaları çözerek muhteşem bir bahçeyi eski ihtişamına kavuşturmaya çalışıyorsunuz. Gardenscapes’te sizi birçok iş bekliyor; 3’lü eşleştirmeye dayalı bölümleri geçiyor, bahçenin farklı bölümlerini yenileyip süslüyor, bahçedeki sırları açığa çıkarıyor ve kahyanız Austin’in de dahil olduğu ilginç karakterlerle tanışıyorsunuz. Hayalinizdeki bahçeyi inşa etme zamanı!
- Benzersiz oynanış: Öğeleri sürükleyerek eşleştirin. Bulmacaları çözerek bahçeyi cennete çevirin. Romansı hikayenin tadını çıkarın.
- Yüzlerce birbirinden farklı üçlü eşleştirme seviyesi
- Arkadaşlık edebileceğiniz düzinelerce oyun içi karakter
- Sizi neşelendirmek için sürekli yanınızda olacak sevimli mi sevimli köpek
- Sosyal ağdan en güncel haberleri alın
- Kırık fıskiyeler, gizemli labirentler ve daha birçok yapıyla dolu bahçe
- Komşu mu arıyorsunuz? Facebook arkadaşlarınızla komşu olabilirsiniz.
Gardenscapes APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 564
- DOSYA BOYUTU 139.00 MB
- Üretici Playrix
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Gardenscapes APK, karakter animasyonlarıyla dikkat çeken kaliteli grafiklere sahip 3'lü eşleştirme oyunu.
Gardenscapes APK, Android telefonlarda ücretsiz oynanabilir 3’lü eşleştirme oyunu. İlk olarak PC platformuna çıkış yapan Gardenscapes, bir B&B oteli işlettiğiniz bir gizli nesne (obje) bulma oyunuydu. Mobil platforma şehir kurma ile 3’lü eşleştirme oyununun birleşimi olarak çıkış yaptı.
Hikaye, harap bir malikaneyi ve bahçeyi yeniden inşa etmeye çalışan Austin adında bir uşak üzerine odaklanıyor. Görevleri tamamlamak için bölümleri geçmeniz ve gerekli yıldızıları kazanmanız gerekiyor. Seviye atladıkça aşırı büyük bahçenin temiz alanları için süslemeler seçiyorsunuz. Oyun temelde karakterleri içlerinde bulundukları durumdan kurtarmak için bulmacalar çözmenizi gereken mini oyunlarla tamamlanıyor.
Gardenscapes İndir APK
Gardenscapes, Playrix’in Scapes serisinin ilk hit oyunu. Harika bir bahçeyi eski ihtişamına kavuşturmak için üçlü eşleştirmeye dayalı bulmacaları çözüyorsunuz. Bahçedeki farklı alanları eski haline getirecek, süsleyecek, sakladığı sırları ortaya çıkaracaksınız. Uşağınız Austin dahil eğlenceli karakterlerle arkadaşlık kuracaksınız. Hayalinizdeki bahçeyi yapmak için ne bekliyorsunuz?
- Eşsiz oynanış: Takas edin, eşleştirin, bahçenizi süsleyin, yenileyin ve yeni bir hikayenin tadını çıkarın. Hepsi tek bir yerde!
- Yüzlerce benzersiz üçlü eşleştirme bölümü
- Arkadaşlık kurabileceğiniz onlarca oyun içi karakter
- Sizi neşelendirecek, her zaman yanınızda olan sevimli bir evcil hayvan
- En son gelişmelerden haberdar olmak için kullanabileceğiniz oyun içi sosyal ağ
- Eşsiz yapılara sahip bahçede farklı alanlar: Kırık fıskiyeler, gizemli labirentler ve daha fazlası
- Önde gelen topluluk: Facebook arkadaşlarınızla komşu olun.
Gardenscapes Hileleri
Her şeyden önce panoya bakın: Bir bulmacayı çözmenin en önemli parçası büyük resme bakmak için bir an duraksamak. İlk yapmanız gereken şey, tüm parçalara ve nerede bulunduklarına bakmak. Üçlü eşleştirme oyununda yapılan en yaygın hata, anında rastgele hamleler yapmak ve bölümün bu şekilde geçileceğini düşünmek. Bu, oyunun ilk bölümlerinde işe yararken sonraki bölümlerde rastgele hareketlerden kaçınmanız gerekir. Herhangi bir üçlü eşleştirme oyununda ilk hamle, oyunun akışını belirlediği için çok önemlidir. Bu, özellikle panonun başka bir alanına hareket eden öğelerin akışını sağlamak için birkaç engeli aşmanız gereken bölümlerde geçerlidir. Oyun alanına kısa süreliğine bakmak, başarısız olmanızı, tüm oyunu yeniden oynamanızı, daha da kötüsü tüm canlarınızı kaybetmenizi ve tekrar oynayabilmek için saatlerce beklemenizi sağlayan rastgele eşleştirme için dakikalar harcamaktan iyidir.
Hareket önceliklerini takip edin: Hareket öncelikleri, oyun alanında kombinasyonları tamamladığınız sırayı ifade eder. 3’lü eşleştirme oyunları söz konusu olduğunda bu terim genellikle yukarıdan aşağı doğru giden hamleleri ifade eder. Panonun üstünde hareket eden parçalar genellikle diğer parçaları etkilemez. Öte yandan panonun en altındaki parçalara öncelik vermek diğer parçaları etkiler. Şanslıysanız kombo yaparsınız. Ancak en çok alt kısımdaki hareketler etkili olduğundan her zaman alt parçaları hareket ettirmek avantaj sağlamaz. Örneğin; en üstte Gnome Heykeli ortaya çıkarmanız isteniyorsa şansınız varsa en üstte oynamaya öncelik vermek daha iyidir. Alttaki bir kombinasyonu tamamlamak bu şansı mahvedebilir ve tekrar ortaya çıkacak mükemmel kombinasyonu bulana kadar beklemeye zorlayabilir.
Güçlendirmeleri ne zaman kullanacağınızı öğrenin: Güçlendirmeler, Gardenscapes’deki en değerli kaynaktır. Kazanılması zor olduğu için değerlidirler, arada bir gelirler. Bu nedenle kolay kolay harcamayın. Yalnızca güçlendirme kullanarak bitirebileceğiniz oyunlarda, bölümü bitirmek için 3 veya daha fazla denemeniz kaldığında, hedef ve hareket sınırının yetersiz olacağını düşündüğünüzde, üçten az hamleniz kaldığında güçlendiricileri kullanmak mantıklıdır. Oyun boyunca birden fazla güçlendirme kullanmak aşırılıktır. Birden fazla güçlendirme kullanmanız gerekiyorsa stratejinizde sorun vardır. Tamamlanması tamamen şans gerektiren aşamalarda güçlendirmeleri kullanabilirsiniz.
Sınırsız güçlerden en iyi şekilde yararlanın: Gardenscapes, sizi kısa süreliğine sınırsız yaşam, sınırsız güçlendirme gibi rastgele takviyeler sunar. Bu olduğunda oyun sürenizden en iyi şekilde yararlanmaya çalışın ve mümkün olduğunca çok aşamayı tamamlayın. Ayrıca asla altınlarınızdan harcamayın veya güçlendirmeleri/araçları kullanmayın. Hikaye bölümünde bir dönüm noktasını tamamladığınızda veya sunucudaki bir dünya etkinliğini tamamladığınızda sınırsız güç kazanabilirsiniz.
Gardenscapes
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 227
- DOSYA BOYUTU 136.00 MB
- Üretici Playrix
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Gardenscapes, iPhone ve iPad'leriniz üzerinde oynayabileceğiniz eğlenceli ve heyecanlı bir gizli obje bulma oyunudur.
Gardenscapes, iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirip deneyebileceğiniz başarılı ve keyifli bir gizli obje bulma oyunudur. Özellikle son zamanlarda sayıları gittikçe artış gösteren gizli obje oyunlarına katılan Gardenscapes, sahip olduğu tüm özellikler, şık tasarım ve rahat oynanış ile bir çok rakibinin önüne geçiyor diyebilirim.
Gizli objeleri bulmak dışında oyunun geçtiği yalının bahçesini de dkore edeceğiniz oyunda bahçeye koyabileceğiniz onlarca farklı eşya bulunuyor. Bu sayede yalınızın bahçesini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ayrıca oyun içerisinde diğer basit gizli obje bulma oyunlarındaki gibi sınırlı ve çok az sayıda obje yok. 1000'den fazla farklı obje sayesinde oyun çok uzun süre size sıkıcı gelmeyecektir. Bunun dışında yalı içerisindeki 15 farklı odada oynayarak sürekli farklı objeler bulmaya çalışmak sizi hiç sıkmayacaktır.
Tüm özellikleri dışında oyunun en güzel artılarından bir tanesi de oyunun hikayesi. Güzel ve sürükleyici bir hikayeye sahip olan oyund hikayeyi takip ederek oynarsanız bağımlı olmanızı sağlıyor ve sürekli oynama isteği doğuruyor. Oyun Apple Store üzerinde ücretsiz olarak sunulmasına rağmen ücretsiz versiyonda sadece belirli odalarda sınırlı oyun oynayabiliyorsunuz. Oyunun tamamını oynamak ve farklı şeyler keşfetmek için oyun içi satın alma işlemi gerçekleştirerek tam sürümünü satın alabilirsiniz. Bunun için ödemeniz gereken tutar 8,49 TL.
Kısa sürede hazırlanan sığ oyunlara göre çok daha gelişmiş ve detaylı bir gizli obje bulma oyunu olan Gardenscapes'i iPhone ve iPad'leriniz üzerinde hemen deneyebilirsiniz. Oyunu beğenmeniz durumunda ise kesinlikle tam sürümünü satın almanızı öneririm.