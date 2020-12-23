Gardenscapes APK, karakter animasyonlarıyla dikkat çeken kaliteli grafiklere sahip 3'lü eşleştirme oyunu.

Barış YANIK - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Gardenscapes APK, Android telefonlarda ücretsiz oynanabilir 3’lü eşleştirme oyunu. İlk olarak PC platformuna çıkış yapan Gardenscapes, bir B&B oteli işlettiğiniz bir gizli nesne (obje) bulma oyunuydu. Mobil platforma şehir kurma ile 3’lü eşleştirme oyununun birleşimi olarak çıkış yaptı.

Hikaye, harap bir malikaneyi ve bahçeyi yeniden inşa etmeye çalışan Austin adında bir uşak üzerine odaklanıyor. Görevleri tamamlamak için bölümleri geçmeniz ve gerekli yıldızıları kazanmanız gerekiyor. Seviye atladıkça aşırı büyük bahçenin temiz alanları için süslemeler seçiyorsunuz. Oyun temelde karakterleri içlerinde bulundukları durumdan kurtarmak için bulmacalar çözmenizi gereken mini oyunlarla tamamlanıyor.

Gardenscapes İndir APK

Gardenscapes, Playrix’in Scapes serisinin ilk hit oyunu. Harika bir bahçeyi eski ihtişamına kavuşturmak için üçlü eşleştirmeye dayalı bulmacaları çözüyorsunuz. Bahçedeki farklı alanları eski haline getirecek, süsleyecek, sakladığı sırları ortaya çıkaracaksınız. Uşağınız Austin dahil eğlenceli karakterlerle arkadaşlık kuracaksınız. Hayalinizdeki bahçeyi yapmak için ne bekliyorsunuz?

Eşsiz oynanış: Takas edin, eşleştirin, bahçenizi süsleyin, yenileyin ve yeni bir hikayenin tadını çıkarın. Hepsi tek bir yerde!

Yüzlerce benzersiz üçlü eşleştirme bölümü

Arkadaşlık kurabileceğiniz onlarca oyun içi karakter

Sizi neşelendirecek, her zaman yanınızda olan sevimli bir evcil hayvan

En son gelişmelerden haberdar olmak için kullanabileceğiniz oyun içi sosyal ağ

Eşsiz yapılara sahip bahçede farklı alanlar: Kırık fıskiyeler, gizemli labirentler ve daha fazlası

Önde gelen topluluk: Facebook arkadaşlarınızla komşu olun.

Gardenscapes Hileleri

Her şeyden önce panoya bakın: Bir bulmacayı çözmenin en önemli parçası büyük resme bakmak için bir an duraksamak. İlk yapmanız gereken şey, tüm parçalara ve nerede bulunduklarına bakmak. Üçlü eşleştirme oyununda yapılan en yaygın hata, anında rastgele hamleler yapmak ve bölümün bu şekilde geçileceğini düşünmek. Bu, oyunun ilk bölümlerinde işe yararken sonraki bölümlerde rastgele hareketlerden kaçınmanız gerekir. Herhangi bir üçlü eşleştirme oyununda ilk hamle, oyunun akışını belirlediği için çok önemlidir. Bu, özellikle panonun başka bir alanına hareket eden öğelerin akışını sağlamak için birkaç engeli aşmanız gereken bölümlerde geçerlidir. Oyun alanına kısa süreliğine bakmak, başarısız olmanızı, tüm oyunu yeniden oynamanızı, daha da kötüsü tüm canlarınızı kaybetmenizi ve tekrar oynayabilmek için saatlerce beklemenizi sağlayan rastgele eşleştirme için dakikalar harcamaktan iyidir.

Hareket önceliklerini takip edin: Hareket öncelikleri, oyun alanında kombinasyonları tamamladığınız sırayı ifade eder. 3’lü eşleştirme oyunları söz konusu olduğunda bu terim genellikle yukarıdan aşağı doğru giden hamleleri ifade eder. Panonun üstünde hareket eden parçalar genellikle diğer parçaları etkilemez. Öte yandan panonun en altındaki parçalara öncelik vermek diğer parçaları etkiler. Şanslıysanız kombo yaparsınız. Ancak en çok alt kısımdaki hareketler etkili olduğundan her zaman alt parçaları hareket ettirmek avantaj sağlamaz. Örneğin; en üstte Gnome Heykeli ortaya çıkarmanız isteniyorsa şansınız varsa en üstte oynamaya öncelik vermek daha iyidir. Alttaki bir kombinasyonu tamamlamak bu şansı mahvedebilir ve tekrar ortaya çıkacak mükemmel kombinasyonu bulana kadar beklemeye zorlayabilir.

Güçlendirmeleri ne zaman kullanacağınızı öğrenin: Güçlendirmeler, Gardenscapes’deki en değerli kaynaktır. Kazanılması zor olduğu için değerlidirler, arada bir gelirler. Bu nedenle kolay kolay harcamayın. Yalnızca güçlendirme kullanarak bitirebileceğiniz oyunlarda, bölümü bitirmek için 3 veya daha fazla denemeniz kaldığında, hedef ve hareket sınırının yetersiz olacağını düşündüğünüzde, üçten az hamleniz kaldığında güçlendiricileri kullanmak mantıklıdır. Oyun boyunca birden fazla güçlendirme kullanmak aşırılıktır. Birden fazla güçlendirme kullanmanız gerekiyorsa stratejinizde sorun vardır. Tamamlanması tamamen şans gerektiren aşamalarda güçlendirmeleri kullanabilirsiniz.

Sınırsız güçlerden en iyi şekilde yararlanın: Gardenscapes, sizi kısa süreliğine sınırsız yaşam, sınırsız güçlendirme gibi rastgele takviyeler sunar. Bu olduğunda oyun sürenizden en iyi şekilde yararlanmaya çalışın ve mümkün olduğunca çok aşamayı tamamlayın. Ayrıca asla altınlarınızdan harcamayın veya güçlendirmeleri/araçları kullanmayın. Hikaye bölümünde bir dönüm noktasını tamamladığınızda veya sunucudaki bir dünya etkinliğini tamamladığınızda sınırsız güç kazanabilirsiniz.