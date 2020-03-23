Korona Önlem, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın uygulaması olup, vatandaşların koronavirüsü riski taşıyıp taşımadıklarını öğrenmelerine yardımcı oluyor. Online koronavirüs testi uygulaması da diyebilirim. Çeşitli soruları adım adım yanıtlayarak koronavirüsü ile karşılaşmış olma olasılığınızı öğrenip buna göre tavsiye, yönlendirme alıyorsunuz.

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Korona Önlem mobil uygulaması, yönelttiği sorularla Dünya genelini etkileyen yeni tip coronavirüsü (Kovid-19) salgınından etkilenip etkilenmediğinizi öğrenmenizi sağlıyor. T.C. kimlik no, baba adı, doğum yılı ve telefon numarası gibi kişisel bilgileri doldurduktan sonra soruları yanıtlamaya geçiyorsunuz. Kronik hastalığınız var mı?, Son 14 gün içerisinde yurt dışına seyahat ettiniz mi?, Son 14 gün içerisinde bir sağlık merkezine gittiniz mi? Son 14 gün içerisinde bir solunum yolu hastalığınız oldu mu?, Ateşiniz kaç derece ve ateş dışında başka bir rahatsızlığınız (nefes darlığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, göğüs sıkışması, burun akıntısı, vücut ağrısı gibi) var mı? gibi soruları şıkları işaretleyerek yanıtlıyorsunuz ve testin sonunda virüse yakalanmış olma ihtimalinizi öğrenip tavsiye alıyorsunuz.