Kwai uygulamasıyla iOS işletim sistemli cihazlarınızdan eğlenceli videolar oluşturabiliyor ve diğer kullanıcıları takip edebiliyorsunuz.

Sosyal video paylaşım ağı olan Kwai uygulaması, Kore’deki kullanıcıların severek kullandıkları sosyal medya uygulamalarından biri olarak biliniyor. Videolarınıza çeşitli filtreler, efektler, çerçeveler ve etiketlerin yanında müzik kitaplığından seçeceğiniz müzikleri de ekleyebileceğiniz platformda, yakınınızda bulunan kişileri keşfederek videolarını izleyebilmeniz de mümkün. Aynı şekilde, diğer kullanıcılar da profilinizi ziyaret ederek sizi takip edebiliyor ve videolarınızı herkese açık olarak paylaşabiliyorsunuz.

Birbirinden eğlenceli videoları birkaç dakikada kolaylıkla oluşturabileceğiniz Kwai uygulaması reklamsız olarak sizlere sunuluyor. Videolarınızı çekerek ya da fotoğraf albümünüzden seçerek filtreleri tek dokunuşla uygulayabileceğiniz Kwai uygulamasında, canlı önizlemeyle nasıl göründüğünü inceleyebiliyorsunuz. Oluşturduğunuz videoları Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp ve daha birçok platformda da paylaşabileceğiniz Kwai uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.