LAFF, Türk Telekom ve Argela’nın birlikte geliştirdiği yerli anlık mesajlaşma uygulaması. Türkiye’nin en yeni sosyal mesajlaşma uygulaması LAFF Messenger, Android ve iOS kullanıcıları için ücretsiz olarak indirilmeye açıldı ve operatör bağımsız kullanılabiliyor. Tamamen yerli kaynaklar ile geliştirilen LAFF Messenger ile sevdikleriniz yurt dışında olsa bile ücretsiz mesajlaşabilir, arayabilirsiniz.

Türk Telekom ve iştiraki Argela teknoloji ekibinin birlikte geliştirdiği LAFF Messenger, BiP gibi WhatsApp’ın yerli alternatifleri arasına girebilecek harika özellikler sunuyor. 6 aylık bir çalışmanın ürünü olan LAFF Messenger’ın Beta sürümünde ücretsiz arama, grup sohbetleri (150 kişiye kadar katılımcı), fotoğraf ve GIF paylaşımı, konum ve kişi kartları, güvenli iletişim (uçtan uca şifreleme), kolay erişim (mesajlara -yedekleme yapmaksızın- tüm cihazlardan erişme), kullanımı kolay arayüz (dünya trendleriyle kültürümüze özgü yerli öğeler sentezlenerek oluşturulmuş sade ve kullanıcı dostu tasarım) özellikleri yer alırken, sosyal etkileşim gibi diğer sohbet uygulamalarında olmayan pek çok yeni ve güzel özellik de tam sürümde eklenecek.