LaserPunk, Oyun Portal - TaklaKing (Yavuz Selim) tarafından sunulan aksiyon oyunu. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan oyunda lazer makineleriyle robotları parçalarına ayırıyorsunuz. Dünyanın kaderini sizin ellerinize bırakan oyun, dikkat ve refleksleri test eden 50 bölüm sunuyor. Neon stili çarpıcı grafikler sunan oyunu şiddetle oynamanızı isterim.

Robotlar, lazerlerle dolu gelecek temalı harika bir Türk yapımı mobil oyun bizlerle! Oyun Portal’ın geliştirdiği LaserPunk oyununda dünyayı ele geçirmeye çalışan robotları durduruyorsunuz. Etkileyici lazer makinelerinden birini seçip önünüze gelen robotları parçalarına ayırıyorsunuz. İlk bölümlerde robotlar yavaşça geliyor, hızları da değişmiyor lakin ilerledikçe nişan almak zorlaşıyor. Düşmanlarınız beklemediğiniz anda hızlanıyor veya yavaşlıyor. Bu arada oyun, tek dokunuş yenilikçi kontrol sistemine sahip. Metroda, otobüste, durakta her yerde rahatça oynayabilirsiniz.

LaserPunk Özellikleri: