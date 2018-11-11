Lasso herkesin eğlenceli filtreler ve efektlerle kısa videolar oluşturmasını ve paylaşmasını sağlıyorken aynı zamanda en eğlenceli videoları da içerisinde barındırıyor. İçerik oluşturucuları takip edin, hashtag'leri arayın, popüler viral video trendlerini keşfedin.

Lasso sosyal medyada hangi hashtag'lerin trend ya da viral olduğunu ve hangisinin yakında trend olabileceğini bilmenizi sağlar. Yeni bir trend veya ilk video oluşturmak ve paylaşmak için Lasso'yu indirin ve akımları başlatan kişi olun. Facebook'a tek tuşla bağlanabilen uygulamadaki videolarınızı hesabınıza tek bir dokunuşla gönderebilirsiniz.

Uygulama içerisindeki hashtag'ler ile ilgili müzik videoları çekin ve sosyal medyanın en dikkat çeken yüzü olun. Aynı zamanda Lasso'nun müzik kütüphanesinde popüler pop şarkılarından klasik müziklere kadar her türlü parça bulunuyor.