Google Bağımsız Oyun Festivali 2018'de ilk 10’a girerek adından söz ettirmeyi başaran Last Arrows adından söz etmeye devam ediyor.

Mobil aksiyon oyunu olarak yayınlandığı günden bu yana 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen yapım da oyuncular bir yay ve bir ok eşliğinde karşılarına çıkan canavarları yok etmeye çalışacaklar.

Rengarenk içeriklerinin yanı sıra farklı temalara sahip alanlarda oyunculara aksiyon dolu anlar sunan başarılı yapım, Android ve iOS platformu üzerinde oynaması ücretsiz olarak yayınlanmıştı.

Farklı silah modellerinin yer almadığı yapım içerisinde hikâye temalı bir yapı bizleri bekliyor olacak. Oyuncular yapım içerisinde ilerledikçe daha da sürükleyici bir oynanış ile karşılaşabilecekler.

Sezgisel kontrollerin de yer aldığı yapım da oyuncular çeşitli zorluklar ile de karşılaşacaklar.