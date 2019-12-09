Last Cloudia

İnsanların ve hayvanların bir arada yaşadığı bir dünya, Granzelia! Harabe Tanrısı'nın başlattığı savaş geçti ve insanlık şimdi barış içinde yaşıyor. Ancak Şövalye Tugayı 12. bölümüne genç bir kadını kurtarma görevi verildiğinden dolayı işler değişmeye başladı. Genç, ateşli bir şövalye Kyle ve korkusuz bir canavar olan Rei, imparatorluğa tehdit yağdırıyor.

Vale, Mistral, Atlas veya Vacuo'dan herhangi bir Avcı seç Her biri benzersiz yeteneklere, donanımlara ve silahlara sahip. Sıralama merdivenlerini tırmanmak için gerçek zamanlı savaşta rakiplerinizi yenin, arkadaşlarınızla dostça maçlar yapın. Remnant'taki yeni arenaların ve konumların kilidini aç, karakter kümesi oluştur ve kendine ait mükemmel stratejiler geliştir.

Arena PVP'nin sahnesi hazırlandı. Hiçbir iki karakter aynı istatistiklere sahip olmayacak. Partinizi yapmak için en sevdiğiniz karakterleri özelleştirin ve zirveye çıkın.