Last Remaining Light, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Türkçe adıyla "Son Kalan Işık" oyunu, keyifli dakikalar geçirebileceğiniz harika bir mobil oyun olarak dikkatimizi çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz efsane bir mobil oyun olan Last Remaining Light, ürkütücü sahneleriyle ön plana çıkıyor. Oyunda zorlu bölümleri geçiyor ve karanlıkta kalmamaya çalışıyorsunuz. Korkunç canavarlarla mücadele edebileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Zorlu bir aksiyon oyunu olarak nitelendirebileceğim oyunda ölümcül canavarları alt etmeniz gerekiyor. Kıyasıya bir mücadele içerisinde bulunacağınız oyunda eşsiz karakterleri de kontrol edebiliyorsunuz. Yüksek kaliteli grafikleri ve bağımlılık yapıcı etkisiyle dikkat çeken Last Remaining Light, mutlaka denemeniz gereken bir oyundur. Sihirli yaratıklardan peri masallarındaki karakterlere kadar pek çok eşsiz karaktere sahip olan oyunda keyifli bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Birbirinden zorlu bölümlere de sahip olan oyunda tüm zorlukların üstesinden gelmeniz gerekiyor.

Last Remaining Light oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.