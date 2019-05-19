Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarına hizmet veren League of Berserk, farklı savaş kahramanlarını ve silahları kullanarak rakiplerinizle birebir mücadele edebileceğiniz ve aksiyona doyacağınız sıra dışı bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda etkileyici grafikleri ve eşsiz savaş sahneleri ile oyun severlere aksiyon dolu bir deneyim sunan bu oyunda amaç, çeşitli silah ve karakterlerden yararlanarak düşmanlarınızı etkisiz hale getirmeli ve ganimet toplayarak savaş haritasında yolunuza devam etmelisiniz. Dilediğiniz karakteri seçerek savaşabilir ve farklı silahlar kullanarak rakiplerinizi tek tek öldürebilirsiniz. Sıkılmadan oynayacağınız sürükleyici bir savaş oyunu sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde birçok savaş platformu ve birbirinden farklı özelliklere sahip onlarca karakter yer almaktadır. Ayrıca savaşlarda kullanabileceğiniz balta, kılıç, ok, balyoz, dikenli tokmak ve daha yüzlerce silah bulunmaktadır. Ganimet toplayarak yeni silahlar alabilir ve daha güçlü olabilirsiniz.

Mobil platformda rol oyunları kategorisinde yer alan ve binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan League of Berserk, ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyundur.