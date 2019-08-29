LEAGUE OF WONDERLAND, iOS platformuna sahip mobil cihazlar için yakında çıkış yapacak bir online rol yapma oyunudur.

Aksiyon ve macera dolu sahneleriyle dikkatimizi çeken oyunda dünyanın dört bir yanındaki oyunculara meydan okuyabilecek ve zevkli zaman geçirebileceksiniz. Ünlü destan ve mitlerden de esinlenilerek geliştirilen oyunda efsanevi bir atmosfer yer alıyor diyebilirim. Gerçek zamanlı olarak oynanacak olan oyunda 2 dakikalık savaşlara dahil olacak ve becerilerinizi ortaya koyacaksınız. Hem arkadaşlarınızla hemde tek başınıza oynayabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor diyebilirim. Ayrıca oyunda stratejik bilgilerinizi de konuşturuyorsunuz.

Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir keyifle oynayabileceğini düşündüğüm oyunda zaferler kazanmak için mücadele edeceksiniz. Hızlı ve tempolu bir oynanışa sahip olan oyuna şimdi ön kayıt yaparak çıkar çıkmaz sahip olabileceksiniz.