Life is Strange, Square Enix’in PC ve konsolların ardından mobil platforma çıkardığı üçüncü şahıs macera oyunu. Mobil platformda 5 bölümden oluşan serinin ilk bölümü oynanabilir karşımıza çıkıyor. İkinci ve üçüncü bölümler de uygulama içi satın alım seçeneğiyle oynanabilir oluyor. iPhone 6 ve daha yeni modele sahipseniz, ilginç hikayesiyle saran ve görselleriyle kendisine çeken bu macera oyununu kesinlikle oynamalısınız.

Square Enix’in yeni nesil mobil cihazlarda oynanabilir interaktif video oyunu Life if Strange’de Max Caulfield adında bir karakterin hikayesini izliyoruz. Zamanı geriye sarıp en iyi arkadaşı Chloe Price’ı kurtarmak isteyen bir usta fotoğrafçı olan karakterimize yaptığı seçimlerde yardımcı oluyoruz. Seçim şansı veren çoğu oyunda olduğu gibi birden fazla son hazırlanmış. O anda verdiğimiz karara göre hikaye seyrini değiştiriyor.

Life is Strange Özellikleri: