1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından sevilerek oynanan ve ücretsiz olarak hizmete sunulan Light Chaser, göz kamaştıran tasarımlara sahip anime karakterlerden dilediğinizi seçerek nefes kesen savaşlarda rol alacağınız ve online arenada boy göstererek dünyanın her yerinden güçlü rakiplerle karşılaşacağınız eğlenceli bir oyundur.

Çarpıcı grafikleri ve etkileyici savaş sahnelerinin yer aldığı 3D fantezi dünyası ile oyun severlere eşsiz bir deneyim kazandıran bu oyunda yapmanız gereken, farklı özelliklerle ve ölümcül saldırı taktikleriyle donatılmış onlarca anime savaşçıyı bir araya getirerek güçlü bir ordu kurmak ve rakiplerinizle ganimet mücadelesi vererek seviye atlamaktır.

Oyundaki her karakterin kendine has özellikleri ve kullandığı özel silahı bulunmaktadır.

Ayrıca karakterlerinizi özelleştirebileceğiniz eşsiz tasarımlara sahip yüzlerce savaş kostümü ve aksesuar yer almaktadır. Sürükleyici hikayesi ve aksiyon dolu savaş sahneleri ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Rol oyunları arasında bulunan Light Chaser, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyuncuların hizmetine sunulan kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.