Lionheart: Dark Moon (Kara Ay), iPhone ve iPad’de ücretsiz oynayabileceğiniz kaliteli grafiklere sahip rpg oyunu. Animasyonların ön plana çıkarıldığı etkileyici görsellerinin yanında hikayesiyle kendisine çeken yapımda karanlığı yok etmek için savaşıyorsunuz. Etkili boss’larla karşılaşacağınız oyunda birçok yer gezeceksiniz.

Fantastik rol yapma oyunlarını keyife oynayanların kaçırmaması gerektiğini düşündüğüm yapımlardan biri Lionheart: Kara Ay. Oyunda insan büyücülerden elf okçulara, savaşçılardan çeşitli hayvanlara (ayı, böcek, kuş) birçok ırk yer alıyor. Kimi zaman takım halinde, kimi zaman bireysel, kimi zaman da 4’e 4 formatta savaşlara katılıyorsunuz. Savaşmanızın elbette bir nedeni var. Ruh Muhafızının yenilmesi sonucunda karanlık geri dönüyor. Lionheart Tactics adı verilen bir dünyayı ele geçirme düşüncesinde olan Karanlıklar Kristali’ni Ruh Muhafızı’nın iki büyük isminin serbest bıraktığı efsanevi şampiyonlarla birlikte gücünüzü birleştirerek yok etmeye çalışıyorsunuz. Tabii ki büyük kötüyle karşılaşabilmeniz için aralarında Ölümsüz Koscha ve Kurbağa Prens’in de olduğu boss’ları alt etmeniz gerekiyor.

Haftalık ödüllerin dağıtıldığı turnuvaların da olduğu rpg oyunu, online tabanlı olduğundan aktif internet bağlantısı gerektiriyor.