Little Kitten Adventures (Küçük Yavru Kedinin Maceraları), 4 yaş ve üzeri çocuklar için tasarlanmış, animasyonlarıyla öne çıkan sanal hayvan bakma oyunu. Kedilerle oynamayı seven çocuğunuz varsa iPhone ve iPad cihazınıza indirip gönül rahatlığıyla oynaması için verebilirsiniz. Minik yavru kedi ile oyun oynarken hafıza, şekil bulmaca, kostüm tasarlama gibi birçok şey öğrenebileceği güzel bir oyun.

Gerçek bir yavru kediyi karşımıza çıkaran Küçük Yavru Kedinin Maceraları oyununda 7 sevimli oyun yer alıyor. Yerinde duramayan kedimizin yaralarını sarıp sağlığına kavuşturmaktan güzelce yıkayıp havluyla yıkamaya, acıktığında mamasını vererek sevindirmekten farklı kostümlerle güzelleştirmeye birçok iş yapıyorsunuz. Onunla ilgilenmek dışında labirentten çıkması için yardımcı olma, tatlıları ait oldukları tepsiye koyma, pirelerini temizleme, sırt çantasındaki ürünleri bulma gibi mini öğretici oyunlar da oynuyorsunuz.

Bu arada çocuk oyunu olarak bahsettim lakin kedileri seven her yaştan kişiye açık bir oyun. Kedinin Konuşan Tom’un aksine gerçek olarak aktarılması gerçekçi hareketleri beraberinde getirmiş. Oyundaki sevimli dostumuzun gerçek hayatta karşılaştığınız sevimli ev kedilerinden hiçbir farkı yok.