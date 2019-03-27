Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve maceraya doyabileceğiniz Living Legends: Bound, gizli nesnelerin yerlerini bularak objelerin eksik parçalarını tamamlayabileceğiniz ve ipucu toplayarak gizemli olayları araştırabileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve ürpertici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, çalışmak için kasabaya giden ve uzun zamandır haber alınamayan bir karakterin başına gelenleri araştırmak ve nerde olduğunu bulmaktır. Gizemli mekanlarda dolaşarak ipuçlarına ulaşabilir ve kayıp kişinin izini sürebilirsiniz. Çeşitli bulmacalar çözerek ve eşleştirmeler yaparak ipuçları toplayabilirsiniz. Bu sayede görevleri tamamlayabilir ve seviye atlayabilirsiniz.

Oyunda, kocasından haber alamayan ve onu bulmak için kasabaya giden bir kadın karakteri yönetecek ve esrarengiz olayları inceleyeceksiniz. Onlarca farklı karakterle karşılaşabilir ve çeşitli maceralara atılabilirsiniz. Gizli nesneleri bularak ipucu yakalayabilir ve doğru iz üstünde ilerleyebilirsiniz.

Mobil platformda macera oyunları arasında bulunan ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken Living Legends: Bound, eşsiz tasarımı ve farklı konusu ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.