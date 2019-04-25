Long Tube, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve keyifli bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm renkli ve eğlenceli bir mobil beceri oyunu olan Long Tube, kuleleri üst üste koyarak yüksek kuleler inşa edebileceğiniz bir oyundur. Dikkatli olmanız gereken oyunda işiniz bir hayli zor. En uygun zamanda ekrana dokunalı ve parçaları uygun yerlerine koyarak sağlam bir kule inşa etmelisiniz. Renkli görselleriyle de ön plana çıkan Long Tube mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun. Reflekslerinizi iyi bir şekilde kullanmanızı gerektiren oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz.

Long Tube oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.