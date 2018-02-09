Lost Socks: Naughty Brothers, capcanlı grafikleriyle kendisine çeken, hızlı tempolu oynanış sunan platform oyunu. 30’dan fazla bölümün yer aldığı Run ’N Gun yani Koş ve Ateş Et oyununda kardeş olan iki çılgın çorap karakterin yerine geçiyorsunuz. Kahramanlarımıza etrafını saran düşmanlarla savaşırken yardımcı oluyorsunuz.

Efektlerle süslenmiş etkileyici grafikler sunan arcade oyun Lost Socks: Naughty Brothers, ilginç bir oyun. Oyun kapağında yer alan karakterin aslında bir çorap olduğunu oyuna başladığınızda anlıyorsunuz. Evet, oyunda yönettiğiniz karakterler birer çorap. Karakterlerimiz çok çılgınca hareketler sergiliyorlar, yerlerinde duramıyorlar. Etraflarını saran farklı türde düşmanlara karşı savunmasız gibi durmasalar da yine de onlara yardım ediyorsunuz.

Lost Socks: Naughty Brothers Özellikleri: