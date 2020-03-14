Lucky Looter, renkli ortamlar ve saatler süren oynanışa sahip yeni bir bağımlılık 3D oyundur. Hızlı ve sinsi olun ve tonlarca ganimeti toplayın: Devriyelere dikkat edin ve hırsızların kralı olun.

Yöntemlerini değiştirmeye niyetlenen şanssız hırsız olarak oynayın. Ne yazık ki karakterimiz suç hayatı sona ermeden önce birkaç görev daha yapmak zorunda kalacak. Parmak uçlarına basarak gizlice dolaşın, gözlerden uzak durmak için duvarlara sarılın, gardiyanların dikkatini dağıtmak için gürültü yapın ve suçüstü yakalanırsanız oradan çıkın.

Güvenlik görevlilerinin etrafından sessizce dolaşın, devriye gezen emeklilerin yanından geçin ve yapışkan eldivenlerinizle mümkün olduğunca çok ganimet almaya çalışırken kurnaz tuzaklardan kaçının.