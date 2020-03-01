Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerini barındıran tüm mobil cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde bağımlısı olacağınız Luminous Sword, eşsiz tasarımlara sahip savaş kahramanlarını yöneterek aksiyon dolu RPG savaşlarına katılacağınız ve rakiplerinizle online platformda kozlarınızı paylaşacağınız benzersiz bir oyundur.

Kaliteli 3D grafikleri ve göz kamaştıran karakter tasarımlarıyla oyun severlere sıra dışı bir deneyim kazandıran bu oyunda amaç, zorlu görevler üstlenerek düşmanlarınızla birebir savaşmak ve ruh eşinizle tanışarak romantik anlar yaşamaktır.

Ölümsüzlük iksirini bulmak için uzun bir yolculuğa çıkacağınız ve ruh eşinizle birlikte sonsuz bir yaşam için mücadele edeceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda farklı özellikler ve yeteneklerle donatılmış yüzlerce karakter bulunmaktadır. Ayrıca soluksuz oynayacağınız saha savaşı, lonca savaşı, takım savaşı ve daha onlarca farklı mod yer almaktadır.

Mobil platformda rol oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak hizmete sunulan Luminous Sword ile sizde eşsiz karakterleri yöneterek macera dolu bir serüvene atılabilir ve yüz binlerce oyuncunun arasına katılabilirsiniz.