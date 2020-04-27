Binalar oluşturun, silahları yükseltin, saklayın, çalıştırın, ateş edin ve en son ayakta kalan kişi olun. Piksel savaş alanında tüm oyuncular arasında birinciliğe ulaşın. Piksel silahını kap ve ateş et.

Yeni battle royale oyunu oynarken çok oyunculu oyunlarda savaşın. Savaş alanlarının konumu, Mavi Bölge ile çevrili denizin bir yerinde ölü şehir olan uzak bir adadır. Ana göreviniz güvenli bölge içerisinde kalmak ve tüm düşmanlarınızı yok etmek.

Alabileceğiniz en iyi silahları bulun: Saldırı Tüfeği, piksel silahı, SMG, av tüfeği ve diğer silahlar. Her rakibe saldırarak savaş alanına hükmedin ve 1 numaralı kurtulan olun.

MAD Battle Royale çevrimiçi olarak piksel tarzında çok oyunculu bir oyundur. Arkadaşlarınızla ve diğer oyuncularla çevrimiçi olarak etkileyici bir dinamik üçüncü şahıs nişancı oyunu oynayın. Takımındaki arkadaşlarınla ​​toplan, bir klan oluştur ve dinamik savaşlarda birlikte kazan. Silah satın alın, yükseltin, karakterinizin görünümünü değiştirin.