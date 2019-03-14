Make It Rain: The Love of Money - Fun & Addicting

Android,İOS ve Windows sürümleri ile 3 farklı platformda sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve hiçbir ücret ödemden cihazınıza indirebileceğiniz Make It Rain-The Love of Money, sınırsız para üretebileceğiniz ve stres atabileceğiniz eşsiz bir oyun olarak öne çıkıyor.

Etkileyici grafikleri ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, ekranı yukarı kaydırarak kağıt ve bozuk para basmaktır. Ekranı ne kadar hızlı kaydırırsanız, o kadar çok para üretirsiniz. Böylece seviye atlayarak çeşitli objelerin ve sonraki bölümlerin kilidini açabilirsiniz. Paranızı çeşitli yatırım araçlarında kullanabilir ve daha fazla kazanç sağlayabilirsiniz.

Basit tasarımı ve sade tasarımı sayesinde zorlanmadan oynayabileceğiniz bu oyun ile eşsiz bir deneyim kazanabilir ve para yağmuruna kapılabilirsiniz. Paranızı bankalara, şans oyunlarına, hisse senetlerine ve daha birçok farklı yatırım aracına bağlayabilirsiniz. Bu sayede kazancınızı katlayabilir ve daha büyük bir servete sahip olabilirsiniz.

Mobil oyunlar arasında klasik kategoride yer alan ve milyonlarca oyuncu tarafından keyifle oynanan Make It Rain-The Love of Money, eğlenceli anlar yaşayabileceğiniz kaliteli bir oyundur.