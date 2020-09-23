makromusic for Spotify, müzik zevkinize uyan kişilerle tanışmanızı sağlayan bir sosyal ağ uygulaması. Müzik eşini bulmak için hemen makromusic uygulamasını iPhone’unuza indirin. Kayıt yok! Spotify hesabınızı bağlayıp kullanmaya başlayabilirsiniz. Müzik dinlemeyi ve sohbet etmeyi seviyorsanız makromusic tam size göre. App Store’da da ücretsiz!

Müzik zevki aynı olan kişileri sohbet ortamına sokan benzersiz bir uygulama makromusic for Spotify. makromusic sizi Türkiye’nin dört bir yanından müzik severle üç farklı şekilde eşleştiriyor. Birincisi, profile göre. Profile göre eşleşme, Spotify’daki müzik dinleme alışkanlığınızı baz alarak müzik zevkinizin en uyduğu kişiyle eşleşmenizi sağlıyor. İkincisi, anlık eşleşme. Anlık eşleşme, makromusic’ta sizinle birlikte aynı anda aynı müziği dinleyen kişilerle eşleştiriyor. Son olarak, keşfet. Spotify premium kullanıcılarına özel bu seçenekle keşfetten istediğiniz bir müziği seçerek sizde de aynı müziğin açılmasını sağlayabiliyor ve o müziği dinleyen kişiyle eşleşebiliyorsunuz. Sohbet sayfasından geçmiş eşleştiğiniz kişilerle olan mesajlarınıza ulaşıp mesajı sürdürebiliyorsunuz. Rahatsız edenleri sola kaydırarak bildirebiliyorsunuz.

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