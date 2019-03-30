Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlerle buluşan ve bir milyondan fazla oyuncu tarafından keyifle oynanan Marmok’s Team Monster Crush RPG, farklı savaş kahramanlarını bir araya getirebileceğiniz ve aksiyona doyabileceğiniz benzersiz bir oyundur.

Kaliteli grafik tasarımı ve etkileyici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, tek bir karakterle oyuna başlayarak yaratıklarla mücadele etmek ve seviye atladıkça farklı savaş karakterlerini grubunuza dahil etmektir. Kılıcınızla canavarları öldürmeli ve ganimet toplamalısınız. Topladığınız altınlarla farklı özelliklere sahip yeni karakterler satın alabilir ve yaratıklara karşı daha güçlü olabilirsiniz.

Oyunda silahlı askerler, kılıç şövalyeleri, büyücüler ve balyoz kullanan askerler gibi birçok farklı savaş kahramanı bulunmaktadır. Geniş bir savaş haritası ile düşmanlarınızın yerini tespit edebilir ve onlara saldırarak ganimet savaşları yapabilirsiniz. Seviye atladıkça farklı karakterlerin kilidini açabilir ve ölüm saçan askerlere sahip olabilirsiniz.

Hiçbir ücret ödemen cihazınıza indirebileceğiniz ve sıkılmadan oynayabileceğiniz Marmok’s Team Monster Crush RPG, mobil platformda aksiyon oyunları arasında yer alan kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.