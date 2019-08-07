Resmi Marshmello Oyununu şimdi oyna! Marshmello’nun yeni Joytime III albümünü dinleyin. EDM, Rap, Hip Hop, Rock, Elektronik: Marshmello'nun hit şarkılarının hepsini bir oyunda çalabilirsiniz.

Yeni güçlü karakterleri keşfetmek ve açmak için ritimlere dikkat et. Efsanevi Marshmello'yu alabilecek misin? Her hafta yeni şarkılar ve karakterlerin yer aldığı bu oyunda tüm şarkıları çalmanıza yardımcı olacak yeni karakterler toplayın.

Oyunu daha zor hale getirmek için sadece hızını artıran müzik oyunlarından bıktınız mı? Size gerçek bir meydan okuma sunuluyor. Ancak dikkatli olun, oyun kolay başlar sonra yeni şarkıları tamamladıkça zorlaşır!

Marshmello Music Dance Özellikleri