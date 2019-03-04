Matman, old-school oyun severlerin, görselden çok oynanışa önem veren mobil oyuncuların seveceği bir dövüş oyunu. Bir Amerikan güreşçisinin yerine geçtiğiniz mobil oyunda etrafınızı saran dövüşçüleri seri ve güçlü yumruklarınızla etkisiz hale getiriyorsunuz.

iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan retro dövüş oyunu Matman’de ringde mümkün olduğunca uzun süre hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Dövüşçüler, her yandan geliyor. Ringe gömülmek istemiyorsanız çok seri dokunuşlar yapmalısınız. Durduğunuz anda hemen ölüyorsunuz. Öldürdüğünüz her dövüşçü güç barınızı yükseltiyor. Bar dolduğunda özel gücünüz açığa çıkıyor.