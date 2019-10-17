Görsel hafızayı güçlendirici yüzlerce bulmaca ve boyama bölümü ile çocukların gelişimine katkı sağlamayı ve aynı zamanda çocukların eğlenceli anlar geçirmesini amaçlayan Maya the Bee, binlerce oyun sever tarafından tercih edilen ve ücretsiz olarak hizmet veren sıra dışı bir oyundur.

Büyüleyici grafikleri ve eğlenceli müzikleri ile çocukların beğenisini toplayan bu oyunda yapmanız gereken, çeşitli şekillerden oluşan bulmacaları ve eşleştirmeleri yaparak seviye atlamak ve yeni bilgiler öğrenmektir. Oyun, özellikle anaokulu çağındaki çocukları kapsayan bir seviyeye sahiptir. Çocukların zihinsel ve görsel hafızlarının gelişmesine katkı sağlamaktadır. Bu sayede çocukları eğlendirirken aynı zamanda yeni şeyler öğreterek zeka gelişimlerini hızlandırmaktadır.

Arı maya çizgi filminden uyarlanarak hazırlanan bu oyun, uzmanlar tarafından kontrol edilmiş ve çocuklar için herhangi olumsuz bir içerik barındırmamaktadır. Boyama bölümleri, bulmacalar, sayısal işlemler, eşleştirmeler, masallar ve daha onlarcasına ulaşmak için oyunu indirmeniz yeterli olacaktır.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde erişebileceğiniz Maya the Bee, eğitici oyunlar arasında yer alan eğlenceli bir çocuk oyunu olarak öne çıkmaktadır.