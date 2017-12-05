Mayhem, takımla birlikte hareket ederek kazanabileceğiniz, PvP multiplayer arena shooter oyunu. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılmasıyla şaşırtan yapımda ödül avcılarını kontrol ediyoruz. Eşsiz yeteneklere sahip, kendilerini geliştirebilen karakterlerimiz 3’e e arenalarda karşı karşıya geliyor. Soluksuz oynanış sunan bu multiplayer oyunu kesinlikle görmelisiniz.

Tüm iPhone ve iPad cihazlarla uyumlu olan PvP arena shooter oyununda herkes kendi takımını hayatta tutmak için mücadele ediyor. Arena dövüşleri takım halinde gerçekleşiyor ve yapay zeka değil, gerçek oyuncularla mücadele ediyorsunuz. Her biri kendi stilinde dövüşen ödül avcılarından favorilerinizi seçip takımınızı kurarak oyuna başlıyorsunuz.

Yeni haritalar, karakterler, özel turnuvalarla sürekli yenilenen aksiyon yüklü bu arena shooter oyunu, sadece 117MB büyüklüğünde. Multiplayer oyunu olduğundan oynamak için internet bağlantınızın olması gerekiyor.